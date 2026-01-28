Toimeentulotuen leikkaukset siirtävät asiakkaita muiden tukien pariin – ”Kaikki eivät pärjää tukiviidakossa”

Toimeentulotuen saamisen ehdot tiukkenevat helmikuun alusta alkaen. Petteri Orpon (kok.) hallituksen läpi ajamilla muutoksilla velvoitetaan hakemaan aluksi muita ensisijaisia tukia ja pyritään siihen, että toimeentulotuki olisi jatkossa yhä enemmän viimesijainen turva. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Mikäli ehtoja ei täytä, on se peruste tuen määrän alentamiseksi tai koko tuen epäämiseksi.

Päätökset tuen saamisesta ja sen alentamisesta perustuvat Kelan harkintaan kuten tähänkin mennessä. Muutos vaatii työntekijöiltä aiempaa enemmän harkintaa siitä, kenelle tukea kuuluu maksaa ja minkä suuruisena.

Laissa on määritelty, että toimeentulotuen määrän vähentäminen tai tuen epääminen ei saa vähentää ihmisarvoisen elämän edellytyksiä.

- Ihmisarvoisen elämän turva tarkoittaa käytännössä sitä, että pitää olla terveyspalveluihin mahdollisuudet, asumisen varmistaminen ja se, että tuki riittää ruokaan, sanoi Kelan toimeentulotuen osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl keskiviikkona järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.

HUOLENA on myös työvoimaresurssien riittävyys asiakasmäärien kasvaessa, kun toimeentulotukea aiemmin hakeneet hakeutuvat aiempaa useammin myös muiden palveluiden piiriin.

Toimeentulotuen muutoksen ennakoidaan lisäävän merkittävästi asiakkaiden määrää esimerkiksi työllisyyspalveluissa. Kelan arvion mukaan palveluiden piiriin voi hakeutua jopa 40 000 uutta ihmistä. Myös sosiaalitoimen asiakasmäärien uskotaan kasvavan. Lisää aiheesta Kansanedustaja: Hallitus hassasi näennäissäästönsä rikkaiden veronalennuksiin SDP:n Berg ryöpyttää hallitusta toimeentulotuen heikentämisestä: ”Julma joululahja”

Tilanne on hankala, sillä tuen tarvitsijoiden tulisi hakea töitä entistä enemmän, mutta töitä on tarjolla aiempaa vähemmän.

MONILLA tukea ja palveluita tarjoavalla taholla on huoli siitä, kuinka toimeentulotuen saajilla on jatkossa varaa peruselinkustannuksiin tai kuinka tukea tarvitsevat löytävät oikean avun piiriin.

Tuen hakemisen taustalla voi olla muun muassa eri syistä johtuvaa toimintakyvyn laskua. Toiset tarvitsevat tukiviidakossa luovimiseen enemmän tukea kuin toiset.

- Tähän liittyy monenlaisia ongelmia, turvaverkkojen puutetta, todella monimutkaisia tilanteita. Huono-osaisuus on kasaantunut tietyllä tavalla, niin tämä on meidän näkökulmastamme hyvin huolestuttavaa, sanoi Diakonissalaitoksen kokemustyöntekijä Mila Nikkanen keskustelutilaisuudessa.

Osa on saattanut hakea toimeentulotukea aiemmin siksi, että on ollut helpompaa hakea yhtä tukea useiden eri tukien sijasta.

Palveluntarjoajat korostavat tukimuutoksen jälkeen eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Pyöröoven ja luukulta luukulle pallottelun sijasta halutaan varmistaa, että apua tarvitsevat asiakkaat saisivat sitä kaikilta tarpeellisilta tahoilta.

TOIMEENTULOTUEN perusosa on noin 600 euroa. Mikäli ei hae ensisijaisia tukia, ja tukea vähennetään sen takia puolella, on perusosan suuruus vain noin 300 euroa kuukaudessa.

Toimeentulotukea edeltäviä muita ensisijaisia tukia ovat asiakkaan tilanteesta riippuen esimerkiksi työttömyystuki, asumistuet, opintotuki, sairauspäivärahat, vanhempainpäivärahat ja eläkkeet.

- Jokaista asiakasta neuvotaan ja hänelle kerrotaan, mitä palveluita hänen tulee hakea. Hänellä on kuukausi aikaa, ennen kuin se vaikuttaa tukiin, sanoi Kelan Ståhl.

Ehtojen tiukkenemisen lisäksi myös toimeentulotuen määrää leikataan. Lisäksi tuessa aiemmin ollut 150 euron ansiovähennys poistuu. Muutoksia tulee myös vuokranmaksuun.

Teksti: STT/Henrietta Nyberg