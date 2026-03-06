Tutkijat: Jos ydinase-esitystä ei muokata, Suomi irtautuu muista Pohjoismaista – ”Pitääkö aina peesata huonoja päätöksiä?”

Sekä hallitus että presidentti Alexander Stubb sanovat, että ydinenergialakiin esitetyillä muutoksilla Suomi tulisi asiassa samalle linjalle muiden Pohjoismaiden kanssa.

Oppositiopuolue SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on puolestaan sanonut, että esitys irrottaisi Suomen Pohjoismaiden pitkän linjan ydinasepolitiikasta.

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Matti Pesu sanoo STT:lle molempien osapuolien olevan asiasta tavallaan oikeassa.

- Ei Pohjoismailla eikä millään muulla Nato-maalla ole ollut vastaavaa lainsäädäntöä kuin Suomessa. Siinä mielessä hallitus on oikeassa, Pesu sanoo.

TOISAALTA muut Pohjoismaat ovat kuitenkin tehneet erilaisia poliittisia linjauksia ydinaseista. Esimerkiksi Tanska ja Norja eivät salli rauhan aikana ydinaseita alueelleen.

- Jos ja kun tämä hallituksen esitys menee läpi, eikä hallitus tee mitään vastaavia linjauksia, niin sitten Suomi on eri linjassa muihin Pohjoismaihin nähden, sanoo Pesu.