Uusi puheenjohtaja Kaikkonen avasi suhtautumistaan Rydman-välikysymykseen

Antti Kaikkonen piti tänään ensimmäisen mediatilaisuutensa yhdessä muun puoluejohdon kanssa tultuaan sitä ennen valituksi keskustan puheenjohtajaksi Jyväskylän puoluekokouksessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Toimittajat kysyivät Kaikkoselta muun muassa kokoomuksen hegemoniasta. Kokoomus on täyttänyt muun muassa monet ulkopolitiikan vaikuttamisen paikat. Tänään pääministeri Petteri Orpo (kek.) kertoi, että komissaariehdokas on kokoomuksen Henna Virkkunen.

Kaikkonen myönsi, että kokoomuksella on melkoinen hegemonia ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja vähän muuallakin.

Kaikkonen toivoo, että kokoomus huomioi oppositionkin näkemyksiä.

– Ei Henna Virkkusessa mitään vikaa ole. Toivottavasti hän saa hyvän salkun, mutta ehkä olin lievästi yllättynyt siitä, että nimi ilmoitettiin tässä vaiheessa ja sitten salkku on mikä on. Toisinkinpäin toki olisi voinut toimia – että katsotaan, mikä salkku on saatavissa ja kuka olisi siihen sitten paras henkilö. Mutta tämäkin nyt oli sitten kokoomuksen valinta toimia näin.

KAIKKOSEN mukaan Marinin hallitus, jossa hän oli puolustusministerinä, joutui hoitamaan tehtäväänsä poikkeuksellisissa ja vaikeissa olosuhteissa. Hallitus kuitenkin pärjäsi kohtuudella.

Talouspuolella keskusta ei saanut Kaikkosen mielestä tavoitteitaan riittävästi läpi, vaan puolue olisi halunnut nähtyä tiukempaa taloudenpitoa.

– Koimme liian usein, että meille ei oikein kavereita, hallituskumppaneita näistä löytynyt, hän totesi Marinin koalitiosta.

Varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi, että keskustalla oli romanttinen kuva punamullasta mutta vaalikauden aikana romantiikka katosi.

Kaikkonen kertasi, miten keskustan edellinen puoluejohto on sanoittanut, että kokoonpano, jossa olisivat SDP, vasemmistoliitto, vihreät, RKP ja keskusta, ei heti tunnu keskustalle ajankohtaiselta.

– Varmaan on niin, että aika paljon saa vettä Vantaassa virrata, ennen kuin sellainen kokoonpano voisi olla ajankohtainen. Mutta emme me lähtökohtaisesti mitään yksittäistä puoluetta sulje yhteistyöstä pois, Kaikkonen painotti ja lisäsi, kuten tapana on, että hallitusspekulaatiot ovat tänä päivänä aika kaukaisia.

Annika Saarikko kuitenkin spekuloi omassa puheessaan Jyväskylässä kokoomuksen, keskustan ja SDP:n hallitusyhteistyöllä.

Kaikkonen ilmoitti kantanaan, että erilaiset vaihtoehdot, myös Saarikon pöydälle nostama, on hyvä pitää työkalupakissa.

– Vaihtoehtoja täytyy olla.

KAIKKOSEN mukaan hänen ajatuksensa ei ole tehdä siinä mielessä perinteistä oppositiopolitiikkaa, että vastustettaisiin kaikkea, mitä hallitus esittää.

Hän sanoi, että Euroopan ja maailman turvallisuuspoliittinen tilanne on sen verran vakava, että jonninjoutava riitely on hyvä jättää vähemmälle.

– Tulemme tukemaan hallitusta niissä ratkaisuissa, millä vahvistetaan Suomen turvallisuutta. Tuemme myös sitä tavoitetta, että velkaantumista hillitään. Joistakin keinoista meillä on kyllä erilaisia näkemyksiä hallituksen kanssa, hän linjasi talouspolitiikkaa.

Hänen mielestään hallitukselta puuttuu valoisa näkymä tulevaisuuteen ja kasvun tie.

Kaikkosen mukaan keskusta haastaa hallitusta esimerkiksi sote-palveluista ja vanhustenhoidosta.

KAIKKOSELTA kysyttiin myös, onko keskusta mukana vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n Rydman-välikysymyksessä.

– Ainakaan itse en ole vielä nähnyt mitään tekstiä tai luonnosta, mitä siinä on tarkalleen ottaen tarkoitus kysyä ja millä perusteilla… Varmaan todennäköisesti tiistaina eduskuntaryhmä ylimääräisessä kokouksessaan käy tätä asiaa läpi ja silloin päätämme suhtautumisen.

Kaikkonen tuntuu vetävän samaa linjaa kuin Saarikko eli opposition välikysymyksiä katsotaan tapauskohtaisesti siinä mielessä, voidaanko niitä tehdä yhdessä vai erikseen. Tällä vaalikaudella opposition työtä on värittänyt se, ettei välikysymyksistä kovin usein löydy yhteistä säveltä.

Rydmanin asemaa ministerinä Kaikkonen kommentoi lisäksi, että varmaan on paikallaan, että siitä keskustellaan eduskunnassa sekä arvioidaan ja kuullaan Rydmanin omaa näkemystää sekä ehkä myös pääministeri Orpon näkemystä.