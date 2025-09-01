Työmarkkinat
1.9.2025 08:32 ・ Päivitetty: 1.9.2025 08:32
”Vähäinenkin työnteko helpottaisi pienituloisen taloudellista tilannetta” – PAM vaatii työttömyysturvan suojaosan palauttamista
PAM odottaa, että hallitus peruu budjettiriihessä aikeensa poistaa ammattiliittojen jäsenmaksun verovähennysoikeus. Liitto vaatii myös, että hallitus palauttaa työttömyysturvan suojaosan.
– On sietämätöntä, jos Orpon hallitus jatkaa maanantaina alkavassa budjettiriihessä linjaa, joka tekee työelämässä muutenkin heikommassa asemassa olevien elämästä entistä hankalamman ja turvattomamman, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa.
– Jäsenmaksujen verovähennyksen poisto palkansaajilta työnantajia tiukemmin ja suojaosan toteuttaminen kurjistavat työelämän heikompia, hän sanoo.
PAM huomauttaa, että hallituksen toteuttamat leikkaukset ja työelämän uudistukset ovat osuneet erityisesti naisiin, nuoriin, pienipalkkaisiin ja maahanmuuttajiin eli pitkälti juuri palvelualojen työntekijöihin.
Ammattiliiton jäsenmaksu on katsottu tulonhankkimuskuluksi, jonka voi vähentää verotuksesta. PAMin arvion mukaan tämän oikeuden poisto vähentää todennäköisesti työelämässä heikommassa asemassa olevien järjestäytymistä ja sitä kautta mahdollisuutta tukeen, jota nimenomaan he tarvitsevat.
PAM moittii hallituksen aikeita jättää työnantajille mahdollisuus vähentää ostamiaan työsuhdeneuvontapalveluja ja paikallisen sopimisen neuvottelukuluja samalla, kun liiton jäsenmaksujen verovähennysoikeus poistetaan työntekijöiltä.
– On todella röyhkeää, jos jätätte oikeuden työnantajille, mutta viette sen työntekijöiltä. Luopukaa koko aikeestanne lopettaa verovähennysoikeus, Rönni-Sällinen sanoo.
ASUMISTUEN ja sovitellun työttömyyspäivärahan suojaosa on aiemmin antanut mahdollisuuden ansaita 300 euroa ilman, että se vaikutti työttömyysturvaan tai asumistukeen. Hallitus perusteli toteuttamaansa suojaosan poistoa sillä, että näin lisätään kannusteita ottaa vastaan kokoaikatyötä.
Suojaosan poistaminen on osunut PAMin mukaan palvelualoille, koska yleisintä osa-aikatyö on vähittäiskaupassa sekä matkailu- ja ravintola-alalla.
PAM huomauttaa, että viime vuonna oli Tilastokeskuksen mukaan yli 100 000 työntekijää, jotka tekivät osa-aikatyötä, koska kokoaikatyötä ei löydy.
PAM viittaa muun muassa kyselyihin, joiden perusteella näyttää selvältä, ettei hallituksen tavoite kokoaikatyön lisäämisestä ja osa-aikaisten työtuntien lisääntymisestä ole toteutunut. Palvelualojen työttömyyskassan mukaan kokonaan työttömien määrä on suhteessa osa-aikatyötä tekeviin kasvanut.
PAM huomauttaa myös, että THL:n mukaan suojaosan poisto on lisännyt pienituloisilla toimeentulotuen tarvetta, kuten ennen suojaosan poistoa arvioitiin käyvän.
– Palauttakaa suojaosa pikimmiten työttömyysturvaan ja asumistukeen. Vähäinenkin työnteko helpottaisi pienituloisen taloudellista tilannetta. Se ehkäisisi myös työttömyyden pitkittymistä.
