Vihreiden Hopsu: Saskin avustusleikkauksen laillisuus pitää tarkistaa

Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii, että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) järjestörahoitusta koskevan päätöksen laillisuus tarkistetaan. Demokraatti Demokraatti

Tavio on päättänyt leikata Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskin rahoitusta lähes 40 prosenttia. Ministerin päätös vähentää avustusta yli 6 miljoonaa euroa enemmän kuin virkamiesten alkuperäisessä esityksessä oli. Hopsu pitää päätöstä ja Saskin avustukseen kohdistunutta leikkausta selvästi poliittisena.

– On kestämätöntä, että ministeri muuttaa hakemusten ja kriteeristön pohjalta laadittua, virkamiesten perusteltua esitystä ilman selkeää syytä ja vielä näin radikaalisti. Nyt tämä näyttää siltä, että perussuomalaiskokoomuslainen hallitus leikkaa ay-liikettä lähellä olevalta toimijalta, koska taho ei miellytä, Hopsu sanoo tiedotteessa.

Hopsun mukaan järjestötoimijoiden pitää voida luottaa, että päätösten taustalla on puolueeton ja perusteellinen valmistelu, joka perustuu etukäteen julkaistuihin arviointikriteereihin.

– Poikkeamisille tulee olla selkeä peruste ja tässäkin tilanteessa tulee turvata eri toimijoiden yhdenvertainen kohtelu, mitä hallintolaki vaatii. Saskin avustusleikkauksen laillisuus pitäisi tarkistaa, Hopsu jatkaa.

Hopsu pitää päätöksenteon avoimuutta erityisen tärkeänä silloin, kun jaetaan valtionavustuksia. Hän muistuttaa, että ministerillä on aina myös hallinnollinen vastuu johtamassaan ministeriössä. Siihen lukeutuu myös yhdenvertaiseen kohteluun ja hallinnon avoimuuteen sitoutuminen, hän toteaa.

Järkyttävän lyhytkatseista.

SASKIN valtionavustuksiin kohdistuvia leikkauksia on kritisoitu perjantaina laajalti. Asialla ovat olleet niin poliitikot kuin ay-liikekin. Leikkauksiin otti kantaa huolestuneena myös suomalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö Fingo.

– Toimintatapa, jolla päätöksiä on tässä asiassa tehty, on todella arveluttava. On kestämätöntä, jos päätökset perustuvat johonkin muuhun, kuin rahoitusinstrumentin kriteereihin ja kokeneiden virkahenkilöiden tarkkaan arvioon siitä, miten hyvin kukin hakija nämä kriteerit täyttää. Järjestökentällä monet toimijat ovat tilanteesta hyvin huolissaan, Fingon toiminnanjohtaja Linda Konate sanoo tiedotteessa.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Håkan Ekström moitti niin ikään Tavion päätöstä.

– Poliittinen päätös leikata maailman työtätekeviltä ihmisiltä on järkyttävän lyhytkatseista. Saskin hakemus on ollut huolellisesti laadittu, joten päätös vaikuttaa olevan tietoisesti ay-liikkeen ja työntekijöiden oikeuksien heikentämisyritys, Ekström sanoi tiedotteessa.

– Haluan vastauksen siihen, miksi kansainvälinen ja naisten oikeuksista puhuva Kokoomus on siunannut tämän poliittisen leikkauksen, joka on vastoin virkamiesten huolella ja puolueettomasti valmistelemaa esitystä, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen peräänkuuluttaa tiedotteessa.

Moni ammattiliitto on kertonut työstä, jota Saskin kanssa tehdään liiton aloilla. PAM muistuttaa, että Saskin tuella vahvistetaan esimerkiksi Etelä-Afrikan viinitilojen naisten asemaa.

– Heidät huomioidaan nyt erityisenä ryhmänä työehtoneuvotteluissa ja vaaditaan oikeutta äitiysvapaaseen. Siinä on jo onnistuttu, että työtehtävät jakautuvat nyt tasa-arvoisemmin, mikä näkyy naisten palkkapussissa. Malawin hotelli- ja ravintola-alalla puolestaan on kiinnitetty paljon huomiota seksuaalisen häirinnän kitkemiseen, ja työpaikat ovat nyt turvallisempia naisille.

He jatkavat taistelua saadakseen kunnolliset palkat ja sosiaaliturvan.

JHL taas kertoo, että esimerkiksi Nepalissa JHL ja Sask ovat tukeneet Nepalissa perusterveydenhuollon tehtävissä työskenteleviä yhteisöterveydenhoitajia.

– Maailman terveysjärjestö WHO on myöntänyt Nepalin yhteisöterveydenhoitajille Public Health Champion -palkinnon ratkaisevasta roolista äitiyskuolleisuuden vähentämisessä. Tunnustuksesta huolimatta nämä työntekijät ovat edelleen aliarvostettuja. He jatkavat taistelua saadakseen kunnolliset palkat ja sosiaaliturvan. Tässä työssä JHL on tukenut Saskin kautta paikallisia liittoja.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ edistää Saskin kanssa opettajien työelämän ihmisoikeuksia globaalissa etelässä sekä lasten oikeutta saada laadukasta opetusta.

– Opettajien heikot työolot ja riittämätön toimeentulo sekä yhteiskunnallinen epävakaus estävät näiden tavoitteiden toteutumista. Merkittävän rahoitusleikkauksen kohdentuminen Saskiin on pois ammattiliittojen mahdollisuudesta auttaa opettajia tekemään työtään ja tukea lapsia rakentamaan koulutuksen avulla itselleen kestävää tulevaisuutta omassa kotimaassaan, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo tiedotteessa.