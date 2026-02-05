Keskusta sai uuden kansanedustajan – ”Tunnettu kainuulainen, voimakas poliitikko, maakuntien mies”

Kansanedustaja Mikko Polvinen aloittaa keskustan kansanedustajana. Polvinen loikkaa puolueeseen perussuomalaisista. Demokraatti Demokraatti

Kajaanilainen Polvinen erotettiin perussuomalaisten eduskuntaryhmästä määräajaksi lokakuussa, kun hän äänesti Oulaskankaan yöpäivystyksen lakkauttamista koskevassa äänestyksessä vastoin hallituksen esitystä ja puolueen kantaa. Oulun vaalipiiriä edustava Polvinen kertoi aiemmin Ylelle, ettei ole aikeissa noudattaa ryhmäkuria automaattisesti jatkossakaan.

Polvinen kertoi eilen, että hän ei palaa eduskuntaryhmään ja eroaa perussuomalaisista.

POLVISEN siirtymisestä keskustan eduskuntaryhmään kerrotiin puolueen puheenjohtajan Antti Kaikkosen ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen tiedotustilaisuudessa.

– Keskustan eduskuntaryhmä on sääntöjensä mukaisesti päättänyt juuri äsken ottaa kansanedustaja Mikko Polvisen ryhmän uudeksi jäseneksi, Kurvinen sanoi medialle torstaina eduskunnassa.

– Mikko Polvinen on tunnettu kainuulainen, voimakas poliitikko, maakuntien mies, Itä- ja Pohjois-Suomen voimakas puolustaja ja kotiseutunsa luottohenkilö, Kurvinen jatkoi ja sanoi Polvisen olevan ”enemmän kuin erittäin tervetullut” keskustan ryhmään.

PERUSSUOMALAISTEN ja keskustan välillä on ovi käynyt tällä kaudella aikaisemminkin ja nimenomaan Oulun vaalipiirissä. Lokakuussa 2024 keskustasta loikkasi perussuomalaisiin Pekka Aittakumpu, joten Polvisen myötä puntit ovat puolueiden suhteen tasan.

– Kiitos tästä tiedosta, että eduskuntaryhmä on hyväksynyt minut jäseneksi. Tämä tuntuu todella hyvältä, Polvinen sanoi.

Puheenjohtaja Kaikkonen linjasi, että maaseudulla ja maakunnissakin täytyy olla elämää ja palveluita.

– Keskusta on silloin hyvin luonteva vaihtoehto, Kaikkonen sanoi.

ALOITE loikalle tuli Polvisen mukaan keskustasta.

Polvinen on ollut aikaisemmin julkisuudessa muun muassa naisystävänsä vuoksi, joka työskentelee hänen eduskunta-avustajanaan. Kurvisen mukaan naisystävän määräaikainen työsuhde jatkuu ja pysyy jatkossakin eduskunnan kanslian alla.

– Perussuomalaisten kanssa minulla on mielestäni hyvät välit. En lähtenyt perussuomalaisista vihoissani, Polvinen sanoi.

Hän ei vielä suostunut kertomaan aikooko asettua ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa.