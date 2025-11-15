Kysely: Suomalaiset eivät luota tulevaan – Peruspalvelut katoavat ja turvattomuus lisääntyy

Kunnallisalan kehittämissäätiön Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin aikuisväestön näkemyksiä Suomen kehityksestä tulevaisuudessa. Ne ovat kaikkineen huomattavasti pessimistisempiä kuin vuonna 2018. Demokraatti Demokraatti

Vastaajille esitettiin joukko Suomen elinoloihin, talouteen ja erilaisiin uhkakuviin liittyviä asioita ja kysyttiin, millaiseksi he arvioivat maan kehityksen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Lähes 30 aiheesta yhdessäkään suomalaisten enemmistö ei odota kehityksen maassamme kulkevan parempaan suuntaan. Lähes joka toinen (46 prosenttia vastaajista) kuitenkin uskoo Suomen vetovoiman matkailukohteena muuttuvan parempaan suuntaan.

Optimistiset näkemykset peittoavat niukasti pessimistiset, kun arvioidaan Suomen vetovoimaa matkailukohteena, harrastus-. ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, kauppapalveluita sekä sukupuolten tasa-arvoa.

MUILTA osin näkemykset ovat karun pessimistisiä. Peräti 17 asiassa suomalaisten enemmistö odottaa kehityksen maassa kulkevan huonompaan suuntaan.

Näihin kuuluvat etenkin terveys- ja sosiaalipalvelut (75 prosenttia vastaajista), asumisen kustannukset (74), rikollisuus ja turvallisuus (72), maaseudun elinvoima ja kehitys (71), sotilaalliset uhat (67), maan velkaantuminen (65), terrorismin uhka (63) ja maan talouden tila (61).

EDELLISEN kerran kansalaisten käsityksiä samoista aiheista selvitettiin vuonna 2018.

Suomalaiset suhtautuvat nyt lähes kaikkiin asioihin aiempaa pessimistisemmin. Nykyisin synkemmäksi arvioidaan kehitys etenkin maan taloutta, yritystoimintaa, sotilaallisia uhkia sekä suomalaisten henkistä mielialaa sivuavissa kysymyksissä.

Lievä optimismin voimistuminen näkyy ainoastaan luonnon ja ympäristön tilaa koskevissa arvioissa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Verian. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 19.-24.9.2025. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1019, ja vastaajat edustavat täysi-ikäistä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.