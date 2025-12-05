Palkittu politiikan aikakauslehti.
5.12.2025 13:28 ・ Päivitetty: 5.12.2025 13:28

Oppositio olisi halunnut lähettää apteekkilain vielä perustuslakivaliokuntaan – häviö äänestyksessä

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suoritettiin poikkeuksellinen äänestys. Se koski sitä, pitääkö apteekkilainsäädäntö lähettää vielä perustuslakivaliokuntaan vai ei.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Opposition edustajat olisivat halunneet vielä arvioituttaa peruslaillisia yksityiskohtia perustuslakivaliokunnassa. Oppositioedustajat hävisivät hallituspuolueiden edustajille äänestyksessä. Siten lainsäädäntöä ei lähetetä enää perustuslakivaliokuntaan.

- Jos on epäselvyyttä perustuslainmukaisuudesta, se pitää laittaa perustuslakivaliokuntaan, perusteli SDP:n kansanedustaja Aki Lindén toimittajille eduskunnassa.

Lindén sanoi ymmärtäneensä, ettei vastaavaa äänestystä olisi käytännössä käyty koskaan.

KESKUSTALAINEN varajäsen Markku Siponen sanoi niin ikään, että oli harmillista, että asiassa edetään perustuslakiin liittyvistä oppositioedustajien huolista piittaamatta.

- Hieman mietityttää, oliko tässä nimenomaan kiire ja budjettiaikataulut varsinainen syy, koska sehän ei saisi tähän asiaan vaikuttaa, hän sanoi toimittajille.

Valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) totesi, että valiokunta on tehnyt paljon työtä sen eteen, että apteekkilainsäädännön kokonaisuus saataisiin muutettua perustuslain mukaiseksi.

Sote-valiokunta painaa pitkää päivää, muttei sentään huomenna – ”Nautitaan itsenäisyyspäivästä”
Ministeri puuttui valiokuntatyöhön: ”Sama tilanne toistuu joka syksy”
Kiurulta tiukat terveiset valtioneuvostoon – ”Kannattaisi jokaisen vilkaista ensin omaan peiliin”

RANKAN työpaineen alla puurtaneessa sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on kesken kahden niin sanotun budjettilain käsittely, apteekkilainuudistuksen ja toimeentulotukiuudistuksen. Ne tulisi saada valmiiksi alkuviikosta, jos lakimuutokset halutaan mukaan ensi vuoden budjettiin, jota eduskunta käsittelee ensi viikolla.

- Meille on annettu budjettilakien osalta käsittelyaikaa niin, että me voimme ihan viimeistään tiistaiaamuna lykätä eduskunnan istuntosaliin asioita. Kyllä tämä on mahdollista. Sen vuoksi olen esittänyt kokousaikojen laajentamisia, että me varmasti saisimme kokonaisuuden kuntoon, Kiuru sanoi.

Toimeentulotukilaissa valiokunta pääsi perjantaina siihen vaiheeseen, että mietintöä voidaan alkaa kirjoittaa. Valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho (kok.) kertoi aiemmin, että mietintö käsitellään sunnuntaina.

Apteekkilainsäädäntöön haetaan ratkaisua ylimääräisissä kokouksissa perjantaina ja ainakin sunnuntaina. Myös maanantai on varalla.

Laiho sanoi, että valiokunnan jäsenet ovat varmasti pitkiksi venyneistä kokouksista jo väsyneitä, mutta töitä tehdään nyt urakalla, jotta ”asioita saadaan eteenpäin”.

