Räsänen: “En minä pidä sitä käsienpesuna”

Eilen uutisoitiin, että hallituspuolueet ajautuivat pelisääntökeskusteluun Päivi Räsäsen (kd.) toiminnan vuoksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Johannes Ijäs Demokraatti

Hallituskumppanipuolueissa ei myöskään katsota hyvällä, kun Räsänen äänestää valiokunnassa alkoholilakia koskevan mietinnön hylkäämistä. Äänestys on sosiaali- ja terveysvaliokunnassa huomenna.

Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja Matias Marttinen ilmoitti, että Räsäsen toiminnasta on käytävä vielä keskustelua.

Räsäsen toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että eduskunnan täysistunto saa alkoholilaista käsittelyynsä hylkäävän mietinnön. Tämä kuitenkin päätynee täysistuntosalista suuren valiokunnan käsittelyyn ja asia muuttuu siellä hallituksen alkuperäisen esityksen mukaiseksi.

Vaikka ryhmäjohtajat ovat keskustelleet Räsäsen äänestämiskäyttäytymisestä, hän ei aio muuttuu kantaansa.

– Oli ryhmäjohtajat sitten ihan mitä mieltä tahansa niin minä äänestän tätä vastaan. Se on selvä ja sen minä ole sanonut alusta lähtien, Räsänen sanoo.

– En minä pidä sitä käsienpesuna, koska tässähän on se tilanne, että me olemme johdonmukaisesti tätä vastustaneet eli ilmoitimme hallitusohjelmaneuvottelussa myös, että me vastustamme tätä. Me olemme jättäneet tähän nimenomaan sen varauman.

Hallitusohjelman mukaan enintään 5,5 prosenttia alkoholia sisältävien käymisteitse valmistettujen juomien vähittäismyyntilupaa laajennetaan enintään 8 prosenttiin. Limuviinoissa prosentti ei kuitenkaan nouse.

Räsänen puolustaa kristillisdemokraattien toimintaa sanomalla myös niin, että jos kristillisdemokraatit olisivat marssineet hallitusneuvotteluista Säätytalolta ulos, prosenttilukemia korotettaisiin vielä enemmän.

– Eli kyllä tässä on pyritty taiteilemaan niin, että saataisiin mahdollisimman vähän alkoholia kauppojen hyllyille ja vielä yritetään estää tämäkin.

Räsänen sanoo, että alkoholilain muutos ei ollut ainoa vaikea asia hallitusneuvotteluissa.

– Tämä nyt vain korostuu jollain tavalla. Mutta minä koen, että kyllä kristillisdemokraatit ovat pystyneet paljon vaikuttamaan hallitusohjelmaan hallituksen sisällä. Nostan esiin vaikka kotihoidon tuen puolustamisen, se on täysin meidän varassa ja on monia muita asioita, Räsänen sanoo ja perustelee hallituksessa oloa kokonaishyödyllä.

EDUSKUNTAAN on tulossa kansalaisaloitteen muodossa aloite eutanasian laillistamiseksi ja eutanasialain säätämiseksi Suomeen. Asia on vaikea kristillisdemokraateille mutta jakaa muissakin eduskuntapuolueissa näkemyksiä.

Eutanasialakia Räsänen sanoo pitävänsä vielä vakavampana asiana kuin nyt käsillä olevaa alkoholilain muutosta.

– Siinähän (eutanasialaissa) tietysti oleellista on se, että hallitus ei millään tavoin sitä edistä. Eutanasiakansalaisaloitteessahan ei ole pykäliä, se on muistettava. Sehän ei tule voimaan.

Mitä se tarkoittaa?

– Vaikka nyt eduskunnan enemmistö äänestäisi sen puolesta, eihän se tule voimaan, Räsänen sanoo.

Hän jatkaa, että kyseessä on vain toivomusaloite.

– Siinä toivotaan, että hallitus ryhtyisi valmistelemaan eutanasialakia. Kyllä minä sanon, että niin kauan, kun kristillisdemokraatit ovat hallituksessa, niin semmoista lakia ei ryhdytä valmistelemaan.

Räsänen sanoo toivovansa, että hallituspuolueiden edustajat ja muutkin ymmärtäisivät olla äänestämättä eutanasian puolesta.

Onko tämä vain toivomus vai onko sovittu, että sitä ei sitten myöskään saisi (hallituspuolueissa) äänestää?

– Kysy näistä Sari Essayahilta.

Kai sinullakin jokin käsitys siitä on?

– Minulla on käsitys, mutta minä en voi kertoa.