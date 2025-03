SDP jatkaa hallituksen hiillostamista – ”Kansalla on oikeus tietää viipymättä”

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen jatkaa hallituksen tenttaamista sote-leikkauksista. Välikysymystä harkitaan, hän toistaa jo eilen julkilausutun viestin. Demokraatti Demokraatti

– Vaikuttaa siltä, että hallituksessa ei tarkalleen tiedetä, paljonko se aikoo kela-korvauksien kautta tukea yksityistä terveysbisnestä eikä sitä, mistä kansalaisten tärkeistä julkisista palveluista se aikoo leikata lähes 200 miljoonaa euroa kunta- ja aluevaalien jälkeen. Kansalla on oikeus tietää viipymättä, Tuppurainen paaluttaa tiedotteessaan.

– Sosiaali- ja terveyspolitiikka ei ole Suomessa koskaan ollut näin sekavassa tilassa kuin se tällä hetkellä on. Siksi SDP harkitsee välikysymyksen jättämistä sosiaali- ja terveyspalveluiden tilanteesta, hän sanoo.

Tuppuraisen mukaan kuluneella viikolla on herännyt kysymyksiä siitä, kuka sosiaali- ja terveyspolitiikkaa Suomessa tällä hetkellä johtaa.

– Hallituksen suunnalta on esimerkiksi annettu jo kolme eri lukua kela-korvausten suuruudesta. Hallitusohjelmassa on ilmoitettu niiden suuruudeksi 500 miljoonaa euroa, mutta sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että kela-korvauksiin on käytettävissä 633 miljoonaa euroa. Hallitus on ilmoittanut, että se aikoo lopulta käyttää 545 miljoonaa euroa.

TUPPURAISEN mukaan hallitus samaan aikaan salaa tietoa siitä, miten se aikoo kohdentaa sosiaalipalveluihin päätetyt sadan miljoonan euron ja erikoissairaanhoitoon päätetyt 70 miljoonan euron lisäsäästöt.

Tuppuraisen mukaan vaaleihin valmistautuvat hallituspuolueet välttelevät palveluihin kohdistuvien heikennysten julkistamista. Hän kysyy, pimittääkö hallitus ikäviä päätöksiä tarkoituksella vai eikö sote-politiikkaa johda tällä hetkellä kukaan.

– Suomalaisilla on kuitenkin oikeus tietää jo ennen ennakkoäänestystä, mistä hallitus aikoo leikkaukset tehdä. Vaaleihin on 29 päivää ja kyllä hallituksen tulee reippaasti ennen sitä kertoa avoimesti leikkaussuunnitelmistaan, hän sanoo ja muistuttaa, että hyvinvointialueilla ja kunnissa on voitava ajoissa tietää, millaisia leikkauksia hallitus aikoo tehdä.