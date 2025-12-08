Palkittu politiikan aikakauslehti.
8.12.2025 13:46 ・ Päivitetty: 8.12.2025 13:46

STTK kritisoi Saskin leikkauksia: ”Viesti puhtaasta ay-vihamielisyydestä”

STTK
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

Ay-liikkeen kehitysyhteistyöjärjestö Saskin valtionavustusten leikkaukset vaarantavat STTK:n mukaan työelämän perusoikeuksien edistämisen.

Demokraatti

Demokraatti

Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Sask kertoi viime viikolla, että sen saamaa rahoitusta leikattiin lähes 40 prosenttia. Poliittinen vastuu päätöksestä on ministeri Ville Taviolla (ps.), jota on kritisoitu vastoin virkahenkilöstön esitystä toimimisesta.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n hallitus pitää rajua leikkausta täysin epäoikeudenmukaisena ja monin tavoin haitallisena.

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola muistuttaa, että Saskin hankkeilla on yhteistyössä muiden eurooppalaisen palkansaajajärjestöjen kanssa parannettu työntekijöiden asemaa ja perusoikeuksia monissa kehittyvissä maissa.

– Aikana, jolloin globaaleja pelisääntöjä koetellaan ja kehittyvien talouksien merkitys nousee, leikkauksilla on haitallinen vaikutus paitsi tärkeälle työlle työelämän perusoikeuksien puolesta, myös Suomen maineelle, Palola sanoo tiedotteessa.

STTK:n hallituksen mielestä ministerin päätös sivuuttaa virkahenkilöstön perusteltu esitys on ”viesti puhtaasta ay-vihamielisyydestä”.

– Siihen on nykyisen hallituksen aikana ollut tottuminen, mutta sitä on mahdoton ymmärtää, saati hyväksyä, Palola sanoo.

STTK:n hallitus korostaa, että työelämän perusoikeuksien edistäminen on suomalaisten yritysten ja työntekijöiden etu, ja Sask on saanut kiitosta tuloksekkaasta työstään.

