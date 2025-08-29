Politiikka
29.8.2025 13:33 ・ Päivitetty: 29.8.2025 13:33
Uusi Suomi: Pääministerin esikunta selvittää Gazan lapsien hoitoa Suomessa
Pääministeri Petterin Orpon (kok.) esikunta kokoaa selvitystä siitä, voitaisiinko Gazasta tuoda lapsia sairaalahoitoon Suomeen.
Asiasta kertoo Uudelle Suomelle Orpon diplomaattiavustaja Marja Koskela.
Orpo sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Suomi selvittää parhaillaan asiaa.
Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina perussuomalaisten kesäkokouksessa, että selvitetään tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä.
Ministeriöstä kerrottiin aiemmin STT:lle, ettei siellä ollut käynnistetty asiasta virallista selvitystä.
