29.8.2025 13:33 ・ Päivitetty: 29.8.2025 13:33

Uusi Suomi: Pääministerin esikunta selvittää Gazan lapsien hoitoa Suomessa

LEHTIKUVA / AFP / BASHAR TALEB
Lapsia Gazasta karkotettujen palestiinalaisten telttamajoituksessa sotatoimialueella.

Pääministeri Petterin Orpon (kok.) esikunta kokoaa selvitystä siitä, voitaisiinko Gazasta tuoda lapsia sairaalahoitoon Suomeen.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta kertoo Uudelle Suomelle Orpon diplomaattiavustaja Marja Koskela.

Orpo sanoi sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla Ylellä, että Suomi selvittää parhaillaan asiaa.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina perussuomalaisten kesäkokouksessa, että selvitetään tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriössä.

Ministeriöstä kerrottiin aiemmin STT:lle, ettei siellä ollut käynnistetty asiasta virallista selvitystä.

