STT:n tulevaisuus huolettaa – Tehyn Rytkönen: ”Toivon poliittisilta ja mediapäättäjiltä viisaita päätöksiä”

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vetoaa suomalaisiin päättäjiin ja mediataloihin, jotta nämä pelastaisivat Suomen tietotoimiston STT:n palvelut. Demokraatti Demokraatti

Sanoma Media Finland kertoi tällä viikolla, että sen uutismediat aikovat vähentää merkittävästi STT:n uutistoimisto- ja kuvapalveluiden käyttöä tai lopettaa sen kokonaan. Päätöksen on arvioitu voivan johtaa jopa STT:n lakkauttamiseen.

Rytkösen mukaan STT:n uutisten loppuminen tai väheneminen uhkaa faktapohjaista tiedonvälitystä ja suomalaisen yhteiskunnan sekä demokratian toimivuutta.

Hän muistuttaa, että suomalaista uutisointia ja toimittajien työoloja on muutenkin viime vuosina kurjistettu kovalla kädellä ja toimittajia irtisanottu paljon. Hän nostaa esiin muun muassa Yleisradion historian suurimmat yt-neuvottelut, Helsingin Sanomien aiemmat irtisanomiset sekä tällä viikolla ilmoitetut MTV:n muutosneuvottelut.

– Jatkuvat yt-neuvottelut ja säästökuurit syövät journalistien jaksamista ja hyvinvointia näiden tärkeässä työssä, Rytkönen muistuttaa tiedotteessa.

– Lisäksi suomalaisten sananvapaus ja yhteiskunnallisen keskustelun laatu heikkenevät, kun uutistarjontaa vähennetään ja toimittajia irtisanotaan. Kansalaiset tarvitsevat suomalaisen uutisvälineiden uutisia tehdäkseen valistuneita äänestyspäätöksiä ja toimiakseen yhteiskunnassa.

– Toivon poliittisilta ja mediapäättäjiltä viisaita päätöksiä, jotka turvaavat Suomen median toimintaympäristön ja journalistien työhyvinvoinnin. Siten he mahdollistavat kansalaisten sananvapauden eli mahdollisuuden vastaanottaa ja lähettää tietoja kenenkään ennalta estämättä. Päättäjien on tärkeää turvata myös median edustajien lehdistönvapaus, Rytkönen sanoo.

– Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus ja demokratian peruspilari, mutta se heikkenee, jos median ja journalistien toimintaympäristö kurjistuu. STT:n, MTV:n, Ylen ja HS:n ja paikallisten sekä maakuntalehtien uutisointi on turvattava ja journalisteista pidettävä huolta, Rytkönen sanoo.